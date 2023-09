C’est la Journée sans Meta

Google – le plus gros des géants du web – pourrait lui aussi bloquer les résultats de recherches menant à des articles de médias canadiens d’ici la fin de l’année, si la loi adoptée par les Libéraux, Néo-Démocrates et Bloquistes n’est pas modifiée ou carrément retirée. Cela porterait un coup encore plus dur aux médias.

Protectionnisme

La majorité des groupes de presse canadiens – journaux, radios et télévisions anticipant une manne de plusieurs dizaines de millions de dollars – font front commun avec le gouvernement dans ce bras de fer.

Les exceptions se trouvent chez des nouveaux médias pionniers de la spécialisation, de l’opinion, du direct, des vidéos et des balados.

On a comparé la loi fédérale au protectionnisme qu’aurait pu accorder le gouvernement à l’industrie de la calèche face au succès de l’automobile au début du 20e siècle.

On a mentionné un autre précédent, trop réel celui-là: la migration des petites annonces – les pages les plus lucratives des journaux – vers les Craigslist, Kijiji et autres Workopolis au début du 21e.