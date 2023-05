Des «histoires d’horreur» causées par la pénurie d’enseignants francophones

La situation n’est peut-être pas aussi dramatique qu’elle peut l’être dans les conseils scolaires francophones plus éloignés des centres urbains, mais les pratiques ont tout de même changé avec le temps.

«Avant, on embauchait notre personnel suppléant au printemps, et on en avait suffisamment pour l’année scolaire, et on recommençait le processus d’embauche au printemps prochain. Là, on doit toujours afficher des postes à combler en continu. Ça n’arrête jamais», révèle le directeur des ressources humaines du CECCE.

Stratégie provinciale

Lorsque le groupe de travail avait présenté son rapport visant à rétablir l’équilibre dans le système d’éducation franco-ontarien au gouvernement Ford, le ministère de l’Éducation s’était engagé à considérer leurs recommandations.

Le ministre Lecce avait retenu 32 des 37 recommandations contenues dans le rapport. Il annonçait un plan complet, prévoyant notamment une pochette de 12 millions de dollars sur quatre ans.

Son gouvernement avait aussi annoncé son intention de s’appuyer sur les immigrants francophones et sur l’Université d’Ottawa, l’Université de l’Ontario français (UOF) et la Laurentienne pour accroître le nombre de candidats du domaine de l’enseignement.