Un sondage sur l’avenir de l’éducation franco-ontarienne

L’accueil et de l’inclusion des nouveaux arrivants sont également considérés comme prioritaires.

Vers un sommet au mois de mai

«Il faut que tous les intervenants qui s’intéressent de près ou de loin à l’éducation se concertent pour continuer d’assurer un système qui répond aux besoins changeants des élèves et des professions qui y œuvrent», résume Anne Vinet-Roy.

Les consultations culmineront par la tenue d’un sommet en mai 2022.

L’AEFO compte environ 13 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l’Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien œuvrant dans différents lieux de travail francophones.