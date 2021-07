En définitive, «décentraliser le CA, miser davantage sur les compétences des administrateurs et administratrices et créer un système élargi et plus inclusif pour consulter les parents par l’entremise des CCR sont des éléments qui permettront à PPE de passer à la prochaine phase», mentionne avec beaucoup d’enthousiasme le nouveau président.

Son mandat est d’un an, avec la possibilité d’être reconduit dans ses fonctions.

Une subvention bienvenue

Et puisqu’une nouvelle ne vient jamais seule, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a dévoilé le 14 juillet que PPE faisait partie des organismes bénéficiaires du programme Effet multiplicateur Nord.

Ce programme a comme objectif de permettre à de nouveaux projets innovateurs de voir le jour dans le Nord de l’Ontario et d’avoir ainsi un impact direct sur les communautés en visant leur croissance économique. Effet multiplicateur Nord a été lancé avec le soutien de FEDNOR, l’organisme du gouvernement du Canada responsable du développement économique du Nord de l’Ontario.

Or, parmi les 18 organismes pouvant bénéficier de la subvention totale de 375 000 $, PPE retrouvait son nom pour une somme de 25 000 $, le montant le plus élevé pour les projets.