La Foire d’innovation pédagogique de Viamonde s’ouvre aux parents

Le Conseil scolaire Viamonde présentera sa Foire d’innovation pédagogique (Foire IP) en ligne, du 31 mai au 3 juin. Et en cette année d’école à la maison, l’événement s’ouvre aux parents, en plus du personnel enseignant.

Chaque jour, entre 17h et 20h, plus de 70 ateliers virtuels seront proposés pour répondre aux besoins des enseignants et des parents.

La Foire IP de Viamonde abordera des thèmes aussi variés que la cyberdépendance, la littératie financière et le codage, l’éducation physique, ou encore les zones de régulation pour appuyer les jeunes dans la gestion de leurs émotions.

Les enseignants sont invités à visiter la page http://bit.ly/FoireIP21, tandis que les parents peuvent consulter leur programme d’ateliers à http://bit.ly/atelierspourparents.

Le Conseil scolaire Viamonde gère les écoles publiques laïques de langue française de Toronto et de toute la péninsule ontarienne jusqu’à Windsor.