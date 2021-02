Une nouvelle plateforme d’information pour les parents francophones

«J’ai eu des demandes par rapport à ça, donc j’aimerais aller chercher des collaborateurs, notamment dans le domaine de la santé, pour qu’ils puissent écrire des articles plus poussés», explique celle dont les recherches se concentrent principalement sur les relations entre parents et enfants et sur l’influence de ces relations sur le développement des enfants.

Ateliers

Audrey-Ann Deneault est également en contact avec des associations francophones, dont l’Association des parents fransaskois (APF) et le RésoSanté de Colombie-Britannique, afin d’élaborer des ateliers virtuels sur le thème de la parentalité, un projet à plus long terme.

«Les associations de parents trouvent qu’il n’y a pas beaucoup de ressources disponibles, donc elles sont contentes que les familles puissent avoir accès à ça. […] Je pense qu’elles ont un désir, en général, de promouvoir la science en français et de la partager avec les familles, par exemple avec des ateliers», constate la chercheuse.

Québécoise hors Québec

Native du Québec, Audrey-Ann Deneault a choisi l’Université d’Ottawa «pour étudier en français et en anglais». C’est en travaillant comme page à la Chambre des communes qu’elle a eu ses premiers contacts avec des francophones issus de communautés minoritaires.

«Ça m’a permis d’avoir des contacts avec beaucoup de Franco-Canadiens; je me suis dit: “Wow, ils sont francophones comme moi!” et j’ai pu être sensibilisée aux défis auxquels ils font face. Ce n’est pas facile de chaque jour choisir de vivre en français quand tout le monde essaye de te forcer à vivre en anglais», raconte celle qui a enseigné à quelques reprises à l’Université de Saint-Boniface et dont le conjoint est Franco-Manitobain.