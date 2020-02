Franchement famille: une nouvelle ressource Viamonde

Le Conseil scolaire Viamonde a profité du congé de la Fête de la famille pour lancer une nouvelle plateforme de contenu «inspiré par les réalités, les enjeux, les passions et les intérêts des familles francophones de l’Ontario».

Franchement famille réunit des textes et des vidéos, produits depuis le début de 2020 grâce à la collaboration et l’expertise des membres du personnel du Conseil, de ses partenaires communautaires et bien sûr, des familles Viamonde.

Contenu varié

Le contenu, parfois sérieux, parfois plus léger, touche aux questions d’éducation, de santé globale, de bien-être et de consommation, mais présente aussi des histoires touchantes et inspirantes vécues par des gens de chez-nous.

Ça va de «conseils pour accompagner un enfant avec des difficultés en lecture» à «le dentiste: pas de quoi serrer les dents», en passant par «on bricole enfamille pour la Saint-Valentin» ou encore «5 preuves que les câlins font du bien»…