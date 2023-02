Centre francophone: retour réussi du gala du Mois des Noirs

Environ 600 personnes ont participé, samedi soir, au gala annuel du Mois de l’Histoire des Noirs organisé par le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT).

Le banquet, émaillé de prestations musicales et d’intervention d’invités de marque, était suivi d’une soirée dansante au Centre des congrès de Mississauga.

Le président du conseil d’administration, Aliou Sène, et la PDG Florence Ngenzebuhoro, y ont accueilli la nouvelle mairesse par intérim de Toronto, Jennifer McKelvie (ancienne présidente du comité consultatif francophone de la Ville qui avait participé au gala 2020).

Une dizaine de députés provinciaux et fédéraux on répondu à l’appel, de même que des représentants de presque toutes les organisations et institutions francophones de la région, et une foule de gens simplement intéressés à la cause.

Le gala 2020 avait été le dernier rassemblement francophone à Toronto avant le confinement et l’arrêt de presque toutes les activités en raison de la covid. Des éditions virtuelles avaient été présentées en 2021 et 2022. L’édition 2023 représentait donc des retrouvailles.