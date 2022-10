Foire d’emploi du Centre francophone le 20 octobre

La plateforme Brazen est simple d’utilisation, dit-elle. «Les chercheurs d’emploi s’inscrivent et reçoivent un mot de passe qui leur donne accès, le Jour J, à un lobby virtuel d’employeurs. En cliquant sur l’image de l’employeur, on lui demande un rendez-vous pour lui parler immédiatement. S’il est occupé, on peut se placer en attente.»

En s’inscrivant, le chercheur d’emploi aura partagé quelques informations personnelles et son CV, auxquels l’employeur potentiel aura accès au moment de l’entrevue. L’entreprise ou l’institution aura fourni, elle aussi, une description se ses activités et un profil du personnel recherché.

Organisations variées à la Foire d’emploi

«Les recruteurs participants représentent des secteurs variés: banques, assurances, informatique, centres d’appels, agences gouvernementales, conseils scolaires, agences de placement, etc.»

Selon Mme Taleb, la pénurie de main-d’oeuvre observée à travers le pays depuis deux ans ne s’est pas résorbée, «et la demande pour les candidats francophones et bilingues est très forte».

Les demandeurs d’emploi viennent aussi d’horizons très divers, comme la clientèle du Centre francophone en général.