Les Chiclettes encore Trille Or

Les sept premiers trophées Trille Or de la musique franco-ontarienne ont été attribués ce jeudi 7 septembre lors de la 12e édition du gala de l’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM) à Ottawa, qui se poursuivait vendredi et samedi.

Duffusé en direct du LIVE! on Elgin sur la plateforme Twitch, la célébration a attiré bon nombre d’artistes et d’artisans de l’industrie musicale d’un bout à l’autre du pays.

Des trophées

Le trio torontois Les Chiclettes (Nathalie Nadon, Julie Kim et Geneviève Cholette) a triomphé dans la catégorie Jazz. Au cours d’éditions passées, Les Chiclettes avaient déjà remporté deux prix Trille Or: dans les catégories Meilleur groupe et Découverte.

Le duo Geneviève et Alain est reparti avec deux statuettes: pour leur Présence web et pour l’Initiative artistique entre le Québec et l’Ontario.

On a jugé que la meilleure Exportation ontarienne des deux dernières années était le groupe néo-trad Les Rat’s d’Swompe.