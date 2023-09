La rentrée musicale donne de la voix

Après un été chaud dans tous les sens du terme, la rentrée musicale de septembre fait place aux recueillements et aux sentiments les plus profonds.

Rencontre de deux âmes aux sonorités communes

Le duo Beau Nectar nous offre aujourd’hui Two Lips, un univers électropop au service d’une plume écoféministe inspirante. Beau Nectar c’est la rencontre improbable entre la Fransaskoise Éemi et la Franco-Ontarienne Marie-Clô, deux univers séparés par la distance d’une francophonie bien vivante.

Malgré l’éloignement, les deux auteures-compositrices-interprètes proposent un son solide et accrocheur. Des claviers bien dosés révèlent des mélodies qui nous captivent tout au long de cet opus.

Les prestations vocales d’Éemi et Marie-Clô sont assez puissantes. Elles s’accordent assez bien avec l’univers électronique des claviers, ce qui crée un tout homogène des plus captivants. Les meilleures prestations vocales sont celles de Sous l’eau, Soleil des loups et Le noyer.

Ce nouveau produit à mi-chemin de la Fransaskoisie et de la Francophonie ontarienne est des plus intéressants et semble être un gage d’un avenir captivant.