Musiques d’une nuit d’été

Une brise folk nous guide tout au long de l’album. La voix feutrée de la chanteuse s’harmonise avec des arrangements parfois tout en douceur, parfois plus rythmiques. Les textes sont empreints de résilience et de compassion.

Willows parle d’origine, de souvenir et de fierté. Elle partage ses sentiments intérieurs en français, en anglais et même en métchif (langue mixte incorporant des éléments du français et du cri).

Il y a quelques pièces qui résument bien la spiritualité de la démarche artistique. Des chansons comme Li bwé, Mémère ou Lignées décrivent bien l’essence de la culture de Willows. Twé tchu-li Métchif, qui rappelle que la perte du matériel ne peut jamais éteindre la flamme de l’intérieur, est l’un des meilleurs textes de l’album.

Oh Marie est un autre petit bijou de courage et de résilience. Willows termine cet opus avec Who I am, un autre excellent texte sur la dualité linguistique.