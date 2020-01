Prix de musique folk canadienne 2020 : l’Acadie en force

Co-porte-parole avec Patrick Chan, pour les Rendez-vous de la francophonie 2019, collaboratrice d’Émile Bilodeau pour son dernier album Candy — «j’étais contente d’y participer d’autant plus qu’on s’entend bien Émile et moi» — c’est la première fois que la compositrice-interprète est nommée au PMFC. Et pas pour n’importe laquelle des catégories: celle de l’auteur-compositeur francophone de l’année.

«C’est une belle visibilité», dit-elle humblement, alors qu’elle concourt dans cette section avec les Bernard Adamus, Safia Nolin, Jordane Labrie, Clément Desjardins et Jean Leloup!

Son deuxième opus, sorti en février 2019, Pourchasser l’aube aura visiblement séduit le jury. Elle risque toutefois de ne pas être à Charlottetown en avril pour la remise des prix, car sa tournée helvétique risque d’être au même moment.

Artistes autochtones

Un tel évènement comme celui du PMFC permet aussi de découvrir des artistes qui nous étaient inconnus, encore hier.