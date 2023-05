Musique: Questionnements intimes aux accents pop

Dès la première plage, Identité épaillée, on est interpellé par des arrangements organiques, qui dressent une nostalgie familière sur laquelle on se laisse bercer.

Il y a de beaux petits bijoux sur ce disque dont Ça me fait chier de t’oublier, un country-folk à la Harvest Moon de Neil Young. Plus jamais de détour est un petit univers jazz dixie des plus accrocheurs et charmants. Insatiablement est la pièce la plus rock de cet opus.

La pièce titre Paysage intérieur et la belle reprise de J’entre, qu’elle a écrit en début de carrière, nous amènent à ressentir des émotions encore plus intenses.

Autant la force des mélodies que la puissance des textes nous touchent au plus profond de nous-mêmes avec des sentiments de quiétude et de sérénité.