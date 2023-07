Des prix Trille Or à Pierrette Madore et Brian St-Pierre

«Pierrette était claviériste, chanteuse et même improvisatrice. Elle a participé à plusieurs concerts en tant que choriste et soliste et continué l’apprentissage de son instrument, tout comme les performances sur scène, dans sa vie adulte.»

«La vocation de Pierrette pour l’archivage s’est d’abord manifestée en 1974. Elle a alors 18 ans et commence à conserver, à des fins biographiques, tout ce qu’elle peut au sujet des artistes francophones de l’Ontario (coupures de journaux, livres, disques, etc.). Un travail d’une assiduité incomparable qui, en 1997, est sollicité par Les Productions Roch Brunette dans la réalisation de L’Âme d’un peuple, film documentaire sur l’histoire de la chanson franco-ontarienne.»

Pierrette Madore devient archiviste officielle de l’APCM en 1999. En plus de ses fonctions, elle figure parmi les membres qui ont organisé en 2001 le tout premier Gala de la chanson et de la musique, portant aujourd’hui le nom Trille Or. Elle a fait partie de jurys de l’industrie, et rédigé bon nombre de chroniques musicales et articles pour la revue Liaison et les Éditions L’Interligne.

«Cette femme-là, elle en portait des chapeaux», de dire Stef Paquette. «C’était la maman, la grande sage, l’archiviste, la psychologue, la photographe et la cheerleader de tous, tous, TOUS les artistes franco-ontariens. Pierrette en connaissait plus sur les artistes que les artistes eux-mêmes!»