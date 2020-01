«Vaches, the musical» remarqué en Ontario, au Québec et en Acadie

La création franco-ontarienne Vaches, the musical fera vraisemblablement la tournée de l’Ontario du Québec et de l’Acadie.

Le spectacle, sur les tribulations d’un fermier pendant la crise du verglas de 1998, a attiré l’attention lors du récent Contact Ontarois, évènement annuel qui rassemble l’industrie du spectacle de l’Ontario, dont les diffuseurs et les artistes de la scène.

Coup de foudre

La pièce signée Stéphane Guertin et Olivier Nadon a remporté les deux prix Coup de foudre, décernés par les diffuseurs pluridisciplinaires et scolaires membres de Réseau Ontario. Ces prix permettront à la troupe de faire une tournée des salles de spectacle et des écoles pendant la saison 2020-2021.

Les possibilités pourraient se multiplier grâce aux prix interréseaux qui lui ont aussi été décernés, et qui permettront aux Créations In Vivo de présenter un extrait de Vaches, the musical lors des Rencontres d’automne 2020 du Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est du Québec (ROSEQ) et à la FrancoFête en Acadie.

D’ici là, la comédie musicale sera présentée à l’Université d’Ottawa du 29 avril au 2 mai.

Les Chiclettes dans l’Ouest



À l’issue du Contact Ontarois, le trio franco-torontois Les Chiclettes proposera une vitrine à Contact Ouest 2020.