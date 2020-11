À 140 km à l’heure avec Shawn Jobin 

Le chanteur et musicien fransaskois Shawn Jobin vient de sortir son nouveau simple, intitulé 140. Le morceau figurera sur son prochain album Distance qui paraîtra au début de 2021. Il s’agira du 4e opus de l’artiste. Entretien:

À quoi fait référence le chiffre 140, titre de votre nouveau morceau ?

La chanson parle du fait que, de nos jours, on va vite constamment. Même si 140 km/h n’est pas une si grande vitesse, on va vite dans la vie, sans s’arrêter. J’ai voulu m’arrêter et réfléchir là-dessus.

Cette chanson est le fruit d’une collaboration?

Oui, il s’agit d’une première pour moi, car j’ai co-composé la musique avec l’artiste Realmind de Montréal. Il est connu dans le milieu et compose pour d’autres artistes également.

J’ai beaucoup aimé composer, et d’ailleurs il y a plusieurs autres de mes compositions musicales sur cet album. Je fais habituellement toujours affaire avec d’autres collaborateurs qui m’appuient.

Vous scandez dans le refrain «On se demande où se cache le temps». C’est quelque chose qui vous préoccupe, le temps qui passe?

J’ai toujours eu une espèce d’urgence à toujours vouloir en faire plus. Je suis une personne autodidacte, donc mon style de vie me permet de combiner mes talents et mes passions. J’apprécie cela. Je n’ai donc pas le sentiment de passer à côté de ma vie ou de manquer de temps.