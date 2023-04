Une journée en compagnie d’experts en expulsion de ratons laveurs

Que ce soit des ratons laveurs, des écureuils ou des moufettes, les infiltrations animalières dans les propriétés sont fréquentes. Pour aider les habitants à s’en débarrasser et à les empêcher de revenir, plusieurs entreprises proposent leurs services.

Une population en croissance

Les ratons laveurs sont les «animaux urbains parfait», affirme Bill Dowd, président de Skedaddle. Présents partout en Amérique du Nord, ces animaux ont bien compris que ce serait plus confortable pour eux s’ils vivaient directement dans nos maisons!

Ken Warner, président de First Choice Wildlife Services, explique qu’un raton laveur peut engendrer «entre un et six bébés», avec un taux de survie dépassant 90%. Se cacher dans les maisons les protège notamment de leurs «prédateurs naturels» – à commencer par les humains –, ce qui contribue à l’augmentation de la population.

En parallèle de l’augmentation de la population des villes, on peut observer une forte augmentation de la population du mammifère.

Témoin direct, le chef de Skedaddle nous affirme que lui et ses employés visitent des centaines de maisons chaque jours au printemps – la saison des naissances. Chez First Choice Wildlife Services, on se dit aussi en perpétuelle activité.