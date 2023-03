La plage en hiver, avec les Winter Stations

À l’est du raton laveur géant, on peut encore marcher au bord de l’eau sur 1.9 km. De l’autre côté, au-delà de l’installation Delighhouse, il y a un sentier qui fait le tour de la jolie presqu’île de Ashbridge’s Bay en 2 km.

Durant la pandémie, l-express.ca a publié une série de quatre articles de balades matinales explorant les trésors cachés autour de la plage Woodbine (carte et multiples photos à l’appui).

Ces quatre circuits permettront au lecteur d’étirer la balade dans toutes les directions et de découvrir quelques arrêts gourmands.

Le premier article inclue Queen Est, Bud’s Coffee Bar et COBS Breads.

Le second parcourt le boardwalk vers l’Est et inclue Bagel On Fire et son voisin, le café Remarkable Bean.