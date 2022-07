Balade de soir à la plage du quartier The Beach

L’illusion est parfaite quand on se balade par une belle nuit d’été autour du boardwalk dans le quartier The Beach. Bercés par le bruit des vagues de notre immense lac, on se croirait au bord de l’océan.

De plus, on a de bonnes chances d’être témoins de scènes inusitées…

Promenade avec des touristes

Nous avions de la belle visite cette semaine, qui a tenu à nous remercier en nous préparant un repas. (Quelle bonne sorte de touristes!) Entre le plat principal et le dessert, nous avons décidé d’aller marcher du côté du quartier The Beach (que plusieurs continuent d’appeler «les Beaches»).

L’expérience m’a démontré qu’on trouve toujours de la place pour se garer dans la rue, lorsqu’on cherche autour du rétro Fox Theatre (2236 Queen est), dans les avenues aux jolis noms (Beech, Willow, Silver Birch, ainsi que Munro Park Ave) qui descendent au sud de la rue Queen vers la plage Silver Birch.

Vers l’usine Art Déco!

Nous avons emprunté le boardwalk vers l’Est, et poursuivi sur la plage au-delà du sentier de bois. Elle longe des propriétés privées (fort impressionnantes de jour, qu’on ne voit pas bien la nuit).