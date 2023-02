De plus en plus d’intervenants mobilisés contre le racisme

Les jeunes Noirs, de plus en plus nombreux dans le système scolaire franco-ontarien, continuent de se heurter à du racisme. Mais de plus en plus d’intervenants du milieu en sont conscients et développent des pratiques et des outils pour y remédier.

C’est ce qu’on a entendu, ce samedi 4 février, au premier Forum provincial sur le racisme systémique dans le système scolaire. Organisé par Point Ancrage Jeunesse (PAJ) au campus torontois du Collège Boréal, l’activité a attiré environ 80 personnes sur place et autant en ligne.

Témoignages de jeunes

Plusieurs jeunes y sont venus témoigner de leurs expériences plus ou moins blessantes et démotivantes: incidents apparentés à des «microagressions» ou, plus graves, à du dénigrement et à de l’exclusion.

Plusieurs professionnels du milieu scolaire y participaient:

intervenants directs en inclusion de la diversité, comme Yves-Gérard Méhou-Loko (commissaire en équité et droits de la personne au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario) et Shondra Mings (agente en équité et droits de la personne au Conseil scolaire Viamonde);

conseillers itinérants comme Yollande Dweme-Pitta et Céline Duguay du COPA (Centre ontarien de prévention des agressions);

enseignants comme David Legagneur (initiateur d’un projet d’aide aux jeunes Latinos et Noirs) et Anne Vinet-Roy (la présidente de l’Association des enseignants franco-ontariens).

La consultante en technologie éducative Alice Fomen, retenue par PAJ pour créer en 2023 une plateforme de sensibilisation au racisme anti-Noirs, est venue rendre compte de l’évolution du projet.