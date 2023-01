Le Mois de l’Histoire des Noirs va démarrer avec un forum provincial sur le racisme systémique dans le système scolaire organisé par Point Ancrage Jeunesse (PAJ) au campus torontois du Collège Boréal au 3e étage du 1 rue Yonge, le samedi 4 février.

«Ce forum provincial est une grande première en Ontario français», font valoir les organisateurs. Il porte une attention toute particulière aux jeunes Afro-descendants dans les écoles secondaires.

Récits sur les expériences et les défis

En plus de marquer la fin du premier volet du projet Action + Dialogue de PAJ – une série de six groupes focus financée par le gouvernement de l’Ontario – le forum veut créer «des occasions de partage qui augmentent l’accès à l’information en français et aux récits d’expériences communautaires».

Les récits partagés portent sur «des disparités systémiques et des défis auxquels fait face la communauté Afro-descendante», précise la présidente de PAJ, Edwige Ngom.

Ces récits mènent également à des propositions «d’actions concrètes et viables pour faire face à la réalité omniprésente du racisme envers les personnes Afro-descendantes».