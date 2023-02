Nicolas Sefrani représentera l’UOF à la finale de Délie ta langue

Nathalie Kuesso Keho Nimpa, étudiante en Cultures numériques, a remporté le 2e prix et le vote du public. La vieille expression canadienne-française «Tricoté-serré» lui a permis de discourir sur plusieurs autres expressions… et même sur la poutine et la gastronomie qui font la fierté d’autres nations francophones.

Une aînée délie sa langue

Le 3e prix est allé à Geneviève Mosser, une étudiante âgée de l’UOF (en Économie et innovation sociale) qui s’est intéressée, justement, au sort des personnes placées par leur famille dans des foyers de retraite, alors qu’elles pourraient et souhaiteraient encore habiter dans leur maison.

Chez nos Autochtones, en Afrique et en Asie, a-t-elle fait remarquer, il est impensable pour les familles d’abandonner ainsi les aînés. Elle a développé cette problématique à partir de l’expression «Casser les pieds».

Décolonisation linguistique

L’originalité et la prise de risque étant valorisées par le concours Délie ta langue, Diandra Roxanne Tchoupou Tsayem a exposé le paradoxe que représente la langue française des colonisateurs qui lui permet se s’épanouir, mais qui supplante indûment sa langue maternelle africaine.

Ce serait aussi, selon elle, un sentiment que partageraient les Premières Nations de son Canada d’adoption.