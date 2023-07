Les locataires de CAH se font entendre

Denis Rioux, un ex-président du Club Richelieu de Toronto, a lui aussi été très impliqué dans des activités de financement de CAH comme le tournoi de golf, et dans le Comité de l’édifice.

Enfin, Colette Raphaël est une ancienne présidente du CA, en poste lors du renouvellement de l’accréditation de CAH, avec mention d’honneur, par l’organisme national d’inspection Agrément Canada.

Adaptation aux nouveaux systèmes

Le président Denis Frawley, la directrice générale Barbara Ceccarelli et le nouveau directeur adjoint Fabien Schneider soulignent qu’une nouvelle législation régit la gouvernance des organismes à but non lucratif comme CAH. Du temps et des ressources devront donc être investis d’ici l’automne 2024 pour mettre à jour les documents administratifs.

«2022 a été une année de crise», reconnaissent les responsables de CAH. «Une main-d’oeuvre surchargée et sous-payée a dû une fois de plus mettre à l’épreuve sa résilience et son engagement pour faire face à la reconstruction post-pandémique.»

Le système de Santé de l’Ontario est lui aussi en pleine transformation, à laquelle CAH doit s’adapter. Déjà, au cours des 12 derniers mois, CAH a aidé 296 clients à «naviguer le système de santé».