Trèva Cousineau et Linda Cardinal honorées par le Centre de la Francophonie des Amériques

La lauréate fut sept ans membre du conseil d’administration du Centre entre 2010 et 2017, tout en occupant le poste de vice-présidente pendant deux ans.

«Fière Franco-Ontarienne»

La résidente d’Orléans a donc reçu des mains du président du CA du CFA, Michel Robitaille, un parchemin avec le titre de membre honoraire. À la foule, il l’a présentée comme étant «une femme dynamique, visionnaire, fière Franco-Ontarienne, qui a consacré sa vie à la défense de la langue française et à la promotion du français.»

Au cours de la soirée, la professeure, chercheure et vice-rectrice adjointe à la recherche de l’Université de l’Ontario français, Linda Cardinal, la Franco-Manitobaine Mariette Mulaire, directrice générale du World Trade Centers Association (WTCA), ainsi que la professeure et chercheure mexicaine en didactique du français et en littérature francophone Haydée Silva ont aussi été honorées.

Elles rejoignent ainsi les Zachary Richard (artiste), Jean-Louis Roy (journaliste et écrivain), Benoît Pelletier (avocat et ex-ministre) et Jean Charest (avocat et ex-premier ministre) au panthéon du Centre.

Appui du Québec

De son passage au CFA, Mme Cousineau retient notamment l’appui du gouvernement du Québec au fait français.