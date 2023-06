Le Bureau du Québec à Toronto fête ses 50 ans

Le Québec fêtait sa fête nationale en grand à Toronto ce 20 juin, dans le hall du Koerner Hall, 2023 marquant le 75e anniversaire du drapeau fleurdelysé et le 50e du Bureau du Québec à Toronto (BQT).

Le ministre des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne Jean-François Roberge, et la cheffe du BQT Catherine Tadros y ont accueilli environ 200 représentants du gouvernement de l’Ontario, leaders de la francophonie de la province et de la métropole, et quelques artisans historiques du rapprochement Ontario-Québec.

On y a distribué une publication spéciale de Réseau.Presse – un journal de 12 pages coordonné et rédigé par Andréanne Joly – soulignant les 50 ans de relations Québec-Ontario-Ouest-territoires. Le mandat du BQT a en effet été étendu à tout le pays à l’Ouest du Québec. Le BQT a maintenant des antennes à Calgary et à Vancouver.

L’Ontario reste le premier partenaire économique du Québec – et vice-versa – a rappelé le premier ministre François Legault dans une vidéo. Des deux côtés, les échanges dépassent les 86 milliards $ en biens et services.

1973, année mémorable

M. Roberge n’a pas pu s’empêcher de mentionner que 1973, l’année de la création du BQT, a été une année où le Canadien de Montréal a remporté une de ses 24 coupes Stanley (la dernière fois en 1993), contre 13 pour les Maple Leafs de Toronto (la dernière fois en 1967).