Coupe Stanley: le dieu des trophées est une sainte trinité

En 1916, une autre tradition entourant la coupe s’installe: pour la première fois y sera gravé le nom des joueurs des Canadiens de Montréal. L’équipe répétera l’exploit 23 autres fois, plus que toute autre formation.

Faut-il rappeler que la dernière victoire de la Coupe Stanley des Canadiens remonte à 1993, soit il y a 30 ans? Oui, même si ça fait mal.

Mais bientôt, la coupe déborde… de noms. On y ajoute alors une base, puis une autre, puis une autre… si bien qu’au milieu des années 1940, elle devient encombrante et assez lourde, même pour des gaillards de 6 pieds et 2 pouces et de 240 livres. (L’équivalent en métrique est omis volontairement.)

Trois coupes valent mieux qu’une tu l’auras

En 1948, la coupe Stanley est remodelée pour lui donner meilleure allure et en 1958, les bases accumulées sont remplacées par cinq grandes bandes qui forment des anneaux.

Mais le vieux bol de lord Stanley de 1893 prend de l’âge et devient fragile, comme la vie. Dans les années 1960, on décide de le remplacer par une copie; l’original est placé au Temple de la renommée du hockey, à Toronto, d’où il ne bougera plus.