Appel de projets francophones Ontario-Québec

Les gouvernements de l’Ontario et du Québec se proposent de financer des projets favorisant la prospérité économique, l’éducation et le développement des compétences.

En amont du 22 mars, «Journée québécoise de la francophonie canadienne», les deux provinces viennent de lancer un appel aux demandes de financement dans le cadre de leur Accord de coopération et d’échanges en matière de francophonie.

«Cette collaboration entre l’Ontario et le Québec est l’une des plus anciennes en matière de francophonie au pays», commente Jean-François Roberge, le ministre québécois responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne. Elle date de 1969 et a été renouvelée en 2016.

«Elle nous permet de continuer à travailler ensemble pour l’essor et la pérennité de la langue française au Canada.»

Le BQT a 50 ans

Le Bureau du Québec à Toronto célèbre ses 50 ans cette année.