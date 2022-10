Cinq finalistes aux deux Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie

Les finalistes

La Ferme Avicole Laviolette produit et vend, principalement aux restaurants, des oeufs de qualité supérieure dans la région de Prescott-Russell. Le français a toujours été la langue première à la Ferme Laviolette. Tous leurs employés sont bilingues, autant dans la production, que du côté vente/distributions.

Winston Marketing Inc. est une agence spécialisée en marketing RH, création de contenu et stratégie numérique. Elle offre ses services à des entreprises situées en Ontario et au Québec. L’entreprise souhaite devenir la référence francophone en marketing RH en Ontario.

AGORAlliance, «l’incubateur/accélérateur des entrepreneurs venus d’ailleurs», est une coopérative de travailleurs et d’entrepreneurs immigrants francophones. Humance est une firme de consultation en ressources humaines et en gestion.

Omy Laboratoires est le premier laboratoire canadien à offrir des dermocosmétiques sur mesure. Il affiche une croissance annuelle moyenne de 200%.

Deux prix de 10 000 $

Les deux entreprises lauréates – une québécoise, une ontarienne – recevront chacune un prix de 10 000 $ en espèces, qui leur sera remis la par FCCQ et la FGA lors de la Journée économique Perspectives 2023 de la FCCQ à Trois-Rivières, le 15 novembre.

La FCCQ regroupe 120 chambres de commerce et 1200 membres corporatifs représentant plus de 45 000 entreprises au Québec. Créée en 2021 par une douzaine d’organismes, à l’initiative du Club canadien de Toronto, la FGA représente aujourd’hui une quarantaine d’acteurs économiques franco-ontariens.