Refonte de la Loi sur les langues officielles: que des progrès

«Gain, reconnaissance dans les droits que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord. Ceci oblige le gouvernement de favoriser le français pour augmenter le bilinguisme au Canada.»

«Le ministère du Patrimoine canadien reçoit une obligation spécifique pour encourager et aider les gouvernements et les organismes à but non lucratif à donner à toute personne au Canada la possibilité d’apprendre le français et l’anglais… et à favoriser l’acceptation et l’appréciation par le public de ces deux langues.»

Prochaines étapes

La prochaine étape est le processus de prise de règlement et de décrets par le gouvernement. Selon la FCFA, «le travail à cet égard devrait prendre deux ans».

Le succès de la nouvelle Loi dépendra aussi de «la volonté d’utiliser les pouvoirs qu’elle confère», notamment au Conseil du Trésor et au commissaire aux langues officielles.

Selon Francopresse, la ministre Ginette Petitpas Taylor a également souligné des «gains très importants pour la communauté anglophone du Québec».