Commissariat aux langues officielles: «Toute l’organisation est appelée à changer»

Tel qu’inscrit dans la Loi sur les langues officielles du Canada, le Commissariat aux langues officielles sera revampé. Le travail a déjà commencé, affirme le commissaire Raymond Théberge, qui explique quels seront ses premiers champs de bataille.

Maintenant que la Loi vous donne plus de pouvoir, qu’est-ce qui va changer dans votre manière de faire des enquêtes?

Lorsque quelqu’un dépose une plainte et que celle-ci est recevable, on fait une enquête. Si la plainte est fondée, on émet une recommandation, ou pas.

Le nouveau processus d’enquête est similaire à une autoroute. Quand il y a une plainte, plusieurs bretelles peuvent être utilisées. Si les parties sont d’accord, on peut passer à la médiation, ou déclencher une enquête. Durant l’enquête, les parties pourraient décider la négociation d’une entente de conformité. À partir de là, l’enquête s’arrête.

Si l’entente de conformité n’est pas mise en œuvre par la suite, on peut choisir de délivrer des ordonnances.

Dès le début de l’enquête, on a aussi plus de critères et de discrétion pour savoir si on va enquêter ou non.