Deux ans pour appliquer la Loi sur les langues officielles

Elle a ensuite simplement listé de nouveau les outils renforcés que la loi donne au commissaire aux langues officielles pour serrer la vis aux institutions qui ne respectent pas la loi.

Avec cette loi, les francophones en situation minoritaire pourront désormais travailler et se faire servir en français au sein des entreprises privées de compétence fédérale, dans les régions à forte présence francophone.

Flou sur les règlements à venir

Ces régions n’ont pas encore été définies par la loi, elles devraient l’être dans les règlements, ces deux prochaines années. Mais la ministre n’a pas été en mesure de les identifier exactement ni de fixer une échéance.

Ginette Petitpas Taylor a seulement précisé que chaque règlement se fera étape par étape. «Aussitôt que les règlements vont être développés, ils entreront en vigueur», a assuré la ministre.

Le règlement sert à préciser des parties de la loi. «On va faire des consultations et on pourra partager le plan dans les plus brefs délais», a-t-elle conclu.