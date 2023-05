Plaintes sur les langues officielles: les services aux voyageurs bons derniers

Nouveau-Brunswick: 78 plaintes.

Problèmes non résolus depuis 10 ans

Selon le CLO, les causes principales de cette hausse de plaintes dans le domaine des services au public sont attribuables aux problèmes non résolus depuis 2012-2013 ; ces «enjeux répétitifs et systémiques» dans les aéroports du pays.

Les institutions fédérales ne proposent pas une offre active dans les deux langues aux voyageurs. Par exemple, plusieurs échouent à communiquer en anglais et en français sur les affiches d’indications aux voyageurs dans les aéroports.

À cela s’ajoute un manque d’affichage bilingue et de personnel formé dans les deux langues officielles. C’est le manque de communication verbale qui compte pour le plus de plaintes, soit 36 cette année.

Le manque de maîtrise des institutions dans le domaine de la technologie défavorise également les deux langues officielles, que ce soit le système de réservation en ligne ou l’application d’Air Canada.