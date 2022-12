Les langues officielles lucratives, selon l’Association des administrations portuaires

Francopresse a obtenu une copie de la lettre que Daniel-Robert Gooch a envoyée aux sénateurs à la suite du comité. Il y cite des exemples et énumère le nombre de plaintes reçues par les ports.

«Bien que le nombre total de plaintes reçues ne soit pas toujours élevé – certains ports n’en reçoivent pas plus de deux par an – tandis que d’autres en reçoivent dix ou plus – le temps et les couts associés au traitement de chaque plainte peuvent être assez élevés», écrit le PDG de l’AAPC.

Alors qu’il confirmait à la sénatrice Lucie Moncion en comité que certains ports avaient payé des dédommagements, il assure dans cette lettre que plusieurs de ses membres ont «été contactés par un individu qui les a menacés de déposer des plaintes auprès du Commissariat, à moins qu’ils ne reçoivent un règlement financier. Nous n’avons pas connaissance de ports qui ont cédé à ce comportement».

Dans un courriel à Francopresse, le port de Vancouver affirme : «À notre connaissance, aucune autorité portuaire canadienne n’a payé d’amende ou payé un plaignant en ce qui concerne le non-respect des exigences en matière de langue française», contredisant ainsi les propos du PDG de l’AAPC devant le Comité sénatorial du 31 octobre dernier.