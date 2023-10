Claude Cormier, l’architecte du mieux vivre à Toronto

Cette plage urbaine au bord du lac et ses chaises longues relaxantes doit son nom à la dernière industrie existante du port, la raffinerie de sucre Redpath, qui la côtoie et qui témoigne de l’histoire du secteur.

À propos de ces plages, Sophie Beaudoin, architecte paysagiste et coprésidente de la firme CCxA, précise: «premier projet de plage urbaine de CCxA, HTO s’inscrit comme un projet précurseur et novateur qui révèle et célèbre le lac Ontario».

«Sugar Beach représente la quintessence de cette nouvelle identité paysagère émergente de Toronto où plages, rochers, arbres et éléments ludiques contribuent à faire d’un lieu industriel une nouvelle destination récréative.»

Love Park

Un peu plus loin, toujours dans le Waterfront et longeant la rue Queens Quay, le Love Park permet une grande bouffée d’air et une halte paisible dans ce secteur dense du district financier.

L’espace public est riche en verdure avec des sculptures d’animaux issus de la faune canadienne. Les cheminements en lignes courbes créent une circulation fluide et une promenade qui connecte les rues et qui mène à des espaces de repos et de socialisation.