Environnements urbains: accord entre l’Université de l’Ontario français et l’Université Lumière Lyon 2

«Les deux établissements bénéficieront d’une mise en commun de séances de cours, de partages d’expertises complémentaires et des connaissances respectives des terrains (Toronto et Lyon en particulier).»

«L’objectif est d’œuvrer à un enrichissement croisé des formations portant plus spécifiquement sur les dynamiques et la morphologie urbaine, mais aussi sur les enjeux associés aux changements environnementaux, aux villes durables et aux nouvelles formes de mobilités durables et actives.»

D’autres collaborations en vue

L’entente pourrait permettre de préfigurer des rapprochements entre d’autres pôles de l’UOF et de l’Université Lumière Lyon 2, indiquent les responsables des deux institutions.

«Des liens intéressants dans le domaine des sciences citoyennes et de la mobilisation des connaissances pourraient ainsi facilement émerger entre les deux établissements.»

Des projets communs seraient aussi encouragés en politique et études des sociétés.