Renouvellement du partenariat universitaire Ontario Rhône-Alpes

Les universités de l’Ontario International (OUI), coordonnées par l’Université York, et les établissements postsecondaires de la région Auvergne Rhône-Alpes, menés par l’Université Lumière Lyon 2, ont renouvelé leur partenariat d’échanges d’étudiants pour trois ans.

30e anniversaire

Cette coopération Canada-France fonctionne depuis 30 ans. Elle implique une quinzaine d’institutions en Ontario et autant dans la région Auvergne Rhône-Alpes.

Le consul de France à Toronto, Tudor Alexis, a organisé la cérémonie de signature le 16 juin.

Les parties canadienne et française étaient représentées respectivement par la professeure Lisa Philipps, doyenne et vice-présidente académique de l’Université York, et le professeur Jim Walker, vice-président international de l’Université Lumière Lyon 2.

Expansion du programme

Les échanges et les mobilités d’étudiants ont connu un grand succès au cours des 30 dernières années et se poursuivront. En outre, «des discussions sur des collaborations universitaires et de recherche plus larges ont été lancées», indique le professeur Walker.

Il mentionne «des stages de recherche, des collaborations de projets et un apprentissage basé sur les problèmes qui impliqueront à la fois les facultés et les étudiants».