Toronto-Paris: échanges d’étudiants en arts et design

L’institution enseigne aujourd’hui les beaux-arts autant que le graphisme et le cinéma d’animation, l’architecture intérieure et la scénographie, le design d’objets et de vêtements.

Échanges d’étudiants et de profs

Dès septembre prochain, deux étudiants de l’ENSAD passeront un semestre à l’OCAD de Toronto, et deux étudiants de l’OCAD iront étudier à Paris.

Et ce n’est qu’un début, ces échanges vont se multiplier et inclueront aussi des profs, confirment à l-express.ca le consul de France à Toronto, Tudor Alexis, et l’attachée culturelle française Tiffany Fukuma.

Cours et ateliers communs

Le mois dernier, un atelier en ligne sur le design urbain et la diversité culturelle a été offert simultanément par des profs de l’OCAD et de l’ENSCI (École nationale supérieure de création industrielle). Fondée en 1982, cette école enseigne les technologies les plus contemporaines.

OCAD coopère déjà avec d’autres institutions françaises. En 2018, une délégation de l’université canadienne avait voyagé en France pour renouveler ces ententes et rencontrer d’autres partenaires.