Le prix Léopold Griffuel à l’oncologue torontois Michael Taylor

Mais il se dit confiant de voir ce triomphe se produire de son vivant!

Fasciné par les grands penseurs

Toujours fasciné par les «grands penseurs et les grandes idées», il identifie à son panthéon le physicien américain Richard Feynman (début du 20e siècle) et le mathématicien, astronome et physicien Pierre-Simon Laplace (18e siècle).

«Feynman a compris avant tout le monde la nature de la lumière», dit-il, «et Laplace a imaginé les trous noirs avant qu’on puisse les calculer grâce aux travaux d’Einstein».

Micheal Taylor parle peu français, mais est fier de son ancêtre Françoise Lemoine, venue de Belgique à Paris pour partir en Nouvelle-France en tant que «fille du Roi». Ses descendants se sont établis notamment dans la région de Trois-Rivières, et certains ont migré vers Calgary où il est né.

«Il paraît que je suis parent avec presque tout le monde à Sorel!»