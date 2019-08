Cancer: les crèmes solaires sont pas mal moins dangereuses que… le soleil

Le temps passé au soleil



Un certain nombre d’études ont révélé que les utilisateurs fréquents de crème solaire présentaient plus de mélanomes, un type de cancer de la peau.

Mais quand on y regarde de plus près, on constate que généralement, ceux qui s’enduisent d’écran protecteur sont aussi ceux qui passent plus de temps au soleil, un important facteur de risque du mélanome, avec les coups de soleil à répétition.

D’autres études n’ont pas abouti à des conclusions aussi claires.

Les écrans solaires ne suffisent pas à protéger des cancers de peau, mais lorsqu’ils sont utilisés correctement, ils aident à prévenir les coups de soleil, ce qui diminue le risque de mélanome.

La carence en vitamine D

Un bon écran solaire bloque les rayons UV et protège contre le cancer de la peau. Mais ce faisant, il empêche la production naturelle de vitamine D. Or, plusieurs études montrent que des niveaux plus élevés de vitamine D chez les personnes exposées au soleil peuvent jouer un rôle dans la réduction du risque de mélanome.