Téléphone cellulaire et cancer : pas pire que le hasard

Pascal Lapointe (Agence Science-Presse)

17 novembre 2018 à 7h00 17 novembre 2018 à 7h00

Une étude parue au début du mois aurait apporté «certaines preuves» d’un lien entre le téléphone cellulaire et l’apparition de tumeurs.

C’est ce qu’on a pu lire à gauche et à droite, avant que de nombreux autres médias n’apportent des nuances, montrant qu’il est souvent difficile d’extrapoler des impacts sur les humains à partir d’études sur des rongeurs.

Tumeurs au coeur et au cerveau

Les résultats de cette nouvelle étude, réalisée sous l’égide du Programme national de toxicologie du ministère américain de la santé, font état d’un impact mesurable mais «modeste» chez une partie des animaux de laboratoire, chez qui on observe, lit-on, une légère croissance de deux types de tumeurs, l’une au cœur et l’autre au cerveau.

Mais depuis la parution de l’étude, on a recensé au moins neuf bémols, certains avancés par les auteurs eux-mêmes, d’autres par des experts qui n’ont pas pris part à l’étude:

9 heures par jour pendant 2 ans

– Les souris qui ont servi de cobayes ont été exposées aux radiations neuf heures par jour pendant toute leur vie (deux ans), soit loin au-delà de l’usage qu’un humain normal est capable de faire d’un téléphone, admettent les auteurs.

Les rats qui ont aussi servi de cobayes ont quant à eux été exposés aux radiations avant même leur naissance, puis pendant deux ans.

– Les animaux, placés dans des pièces spécialement conçues pour bloquer les radiations de l’extérieur, étaient exposés sur l’ensemble de leur corps aux radiations que l’on souhaitait tester, ce qui est différent de la façon dont un humain utilise normalement son téléphone, conviennent là aussi les auteurs.

Ancienne génération de téléphone

– Parce que les paramètres de l’étude ont commencé à être définis en 1999, celle-ci a utilisé des fréquences qui étaient celles des téléphones cellulaires des générations 2G et 3G, et ne sont donc plus employées depuis des années (les premiers 4G sont entrés sur le marché en 2008).

– Le plus faible taux de radiation testé était égal au plus haut taux autorisé aux États-Unis pour un téléphone. Ce taux «est rarement atteint avec un usage typique d’un téléphone» soulignent les auteurs dans l’étude, dans la fiche descriptive rédigée à l’intention du grand public et dans leur communiqué.

Le plus haut taux de radiation testé était quant à lui quatre fois plus élevé que la norme maximale autorisée.

Juste les mâles

– Le nombre plus élevé de tumeurs n’a été observé que chez les rats mâles, pas chez les femelles ni chez les souris, alors qu’on aurait pu penser qu’elles seraient réparties également chez tous les animaux.

– Chez ces mâles, la tumeur en question pour laquelle le lien semble le plus solide est le gliome malin, un cancer du cerveau. Environ 2 à 3% des rats exposés aux radiations ont développé un gliome malin, contre aucun du groupe contrôle (celui qui n’a reçu aucune radiation).

Le problème avec cette observation est que, bien que les causes du gliome malin chez les humains soient encore obscures, leur nombre reste très faible (1,4% de tous les cancers aux États-Unis), même après 40 ans de téléphones cellulaires.

Avec ou sans radiations : pas de différence

– Le New York Times notait dès 2016, lors de la parution de la version préliminaire de l’étude, qu’il était étrange que le taux de gliome malin ait été de zéro dans le groupe contrôle.

Dans des études précédentes du Programme national de toxicologie, même dans le groupe contrôle, en moyenne, 2% des rats développaient des gliomes. Si ça c’était produit ici, «il n’y aurait eu virtuellement aucune différence» avec les rats exposés aux radiations.

Espérance de vie

– Par conséquent, certains chercheurs ont été prompts à suggérer que ces 2 à 3% puissent être le résultat du hasard.

Dans une étude de ce genre, commente par exemple dans Popular Science le professeur de l’Université McGill Christopher Labos, si vous cherchez des taux de cancer plus élevés que la moyenne dans tous les organes des animaux, vous augmentez vos chances d’en trouver au moins un.

– Étrangement, les rats exposés aux radiations sont ceux qui ont, en moyenne, vécu plus longtemps que les rats qui n’étaient pas exposés aux radiations.

Radiations ionisantes et non ionisantes

Les radiations «ionisantes» peuvent briser les liens entre les molécules et du coup, endommager notre ADN: on retrouve par exemple dans cette catégorie les rayons cosmiques et les rayons gamma émis par certaines matières radioactives, ainsi que les rayons X et certains types d’imageries utilisés en médecine.

Les «non ionisantes» peuvent, à haute fréquence, réchauffer, mais pas briser de molécules. C’est dans cette seconde catégorie que se situent toutes les technologies domestiques — fours micro-ondes, radios et téléphones, séchoirs à cheveux, rasoirs électriques, dispositifs antivol — et plusieurs moins domestiques, comme les radars.