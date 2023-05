La francophonie canadienne se découvre à l’université

«Un des enjeux importants entre francophones du Canada, c’est qu’on ne se connaît pas», affirme Pierre Ouellette, le recteur de l’UOF, qui voit cet échange comme une étape «pour que le Canada fonctionne mieux».

Il regrette que des Québécois ignorent parfois l’existence des minorités francophones vivant en dehors de leur province. Elles représentaient pourtant près d’un million d’habitants au Canada, dont près des deux tiers en Ontario, selon Statistique Canada.

«Je souhaiterais que le plus grand nombre de Québécois et Québécoises puissent être en stage dans une autre région francophone au pays et revenir au Québec avec un bagage de connaissances.»

Faible mobilité étudiante au Canada

Si la mobilité étudiante ouvre l’esprit, son faible développement constitue cependant un frein. Rien que pour les échanges à l’étranger, 11% des Canadiens de premier cycle en ont effectué un, contre 33% des Français par exemple, selon un rapport du Groupe d’étude sur l’éducation mondiale datant de 2017.

«Au Canada, la mobilité sortante est relativement basse. Ce n’est pas comme les étudiants en Europe qui font ça presque naturellement avec le programme Erasmus», analyse Alexandre Jay.