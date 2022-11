Nos petites universités écartelées entre la communauté locale et l’international

Les «foyers de soins sans murs» étudient comment les personnes âgées peuvent rester le plus longtemps possible chez elles, avec des soins meilleurs et plus efficaces.

Francis LeBlanc décrit aussi des micro-programmes ciblés en robotique et en intelligence artificielle, qui attirent des talents internationaux. «Ce sont des disciplines de pointe, mais qui peuvent avoir une forte dimension locale. Il s’agit de fabriquer des outils sur-mesure pour résoudre un problème bien spécifique.»

Convivialité

La nouvelle Université de l’Ontario français fait également preuve de créativité.

Marie-Josée Therrien est historienne de l’architecture et professeure à l’École d’art et de design de l’Ontario. Elle s’est impliquée dans la conception et l’agencement intérieur de l’UOF.

Au colloque, elle a présenté les choix architecturaux intérieurs et parle d’«affordance», la capacité d’un environnement à susciter des comportements, la capacité d’un objet à susciter son utilisation.