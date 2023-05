Le discours sur le déclin du français nourrit l’insécurité linguistique

«Souvent, les gens vont dire que les jeunes ou tel groupe ou telle personne parlent de plus en plus l’anglais. En effet, il y a peut-être des mots, des expressions qui se glissent dans la langue, mais on oublie de vérifier quel est le maintien de l’autre langue. […] On ne tient pas compte que le répertoire linguistique d’une personne peut comprendre plusieurs langues», explique la chercheuse.

«Ça fait que, donc, alors, en tous cas, so, anyway, like.»

Julie Boissonneault a analysé et comparé l’utilisation de ces marqueurs langagiers chez des francophones du nord-est de l’Ontario, entre 1970 et 2020.

«Depuis plus de 50 ans, les chercheurs, surtout les linguistes, s’intéressent à ces marqueurs pour savoir lesquels on choisit, quel usage on en fait», a amorcé la chercheuse lors de la présentation de ses travaux le 5 avril dernier.

L’objectif de cette recherche était de vérifier le maintien ou la perte de certains de ces marqueurs dans le parler de ces Franco-Ontariens. «Tous les marqueurs de langue anglaise sont en croissance, mais ceux de langue française se portent bien», a-t-elle résumé à l’issue de la rencontre.

«À partir de 2005 jusqu’en 2015, on confirme la variation intergénérationnelle de so qui se produit les jeunes […] On va remarquer que “ça fait que” est en train de s’étioler au profit de so qui prend de la croissance», a détaillé Julie Boissonneault. Mais le marqueur «donc» revient aussi en force.