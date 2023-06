Florence Ngenzebuhoro, Prix Boréal 2023 de la FCFA

Services sociaux

Florence Ngenzebuhoro dirige le CFGT depuis 2017. Sous sa gouverne, le Centre est devenu le plus gros fournisseur de services sociaux francophones de l’Ontario, avec quelque 180 employés.

Auparavant, elle avait passé plus d’une décennie à titre de superviseure de programme et directrice de services en français au ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires de l’Ontario.

Avant ça, elle a travaillé pendant plus de 13 ans au Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara, le principal fournisseur de services francophones de cette région, gravissant les échelons de simple bénévole à temps partiel jusqu’à directrice de la programmation à temps plein.

Arrivée au Canada comme réfugiée

Selon ce qu’on lit dans son autobiographie, sa connaissance de ce Centre de santé communautaire lui venait de ce qu’elle s’y était rendue elle-même en tant que réfugiée au Canada, après s’être échappée de son Burundi natal en 1994 avec ses deux jeunes enfants, quand le génocide inter-ethnique au Rwanda a gagné toute la région.

Tout avait basculé pour celle qui était née dans l’ancienne famille royale du Burundi, diplômée en droit, remarquée pour son leadership pour la cause des droits humains et des libertés, et à l’emploi d’une grande banque du pays.