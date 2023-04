Le Centre francophone dans deux centres ON y va de la région de York

Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) vient d’ouvrir deux nouveaux points de services dans deux centres pour la petite enfance ON y va à Markham et à Kleinburg.

Le site de Markham se trouve dans l’école élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys et est ouvert les lundis et mardis. Le site de Kleinburg, lui, est dans l’école élémentaire La Fontaine et est ouvert les mercredis et jeudis.

Ces centres ON y va offrent des services gratuits aux jeunes enfants âgés de 0 à 6 ans, «leur permettant de grandir et de se développer dans un environnement de langue française, sécuritaire». Cette initiative permet aux parents francophones de la région de York d’accéder aux services pour la petite enfance du CFGT.

Un service «mobile» dans la région de York

Estelle Duchon, cheffe des services de santé au CFGT, indique que la dénomination de site «mobile», utilisée ici, sert à préciser que les sites ne sont pas ouverts tous les jours. «Les lundis et mardis, notre équipe accueille les familles au site de Markham, et les mercredis et jeudis au site de Kleinburg.»

La programmation d’un troisième jour, le vendredi, évoluera pour répondre aux besoins des familles et des parents, avec notamment une programmation en extérieur.