150 voyages romantiques autour du monde

D’Hawaii à l’Acadie

Le livre invite à voyager à Hawaii, paradis tropical, à Madère, l’île aux fleurs et aux jardins, et à Malte, au rythme des festas.

Il convie à sillonner l’Acadie sur les traces d’Évangéline et Gabriel, à jouir des sources chaudes de l’Islande et à revivre la mélodie du bonheur au Vermont.

Ulysse propose d’arpenter Prague en musique, Québec sous la neige et les jardins secrets de Versailles.

De la Laponie à l’Australie

Il incite à partir à la chasse aux aurores boréales en Laponie, en safari au Zimbabwe et à la découverte de la Grande Barrière de corail en Australie.

On passe par le Taj Mahal et Disney World, et on navigue sur le Mékong, le Danube et le Nil.