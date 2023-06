Guide Ulysse: le rêve de Walt Disney en Floride

Epcot est l’acronyme d’Experimental Prototype Community of Tomorrow. Une moitié du parc ressemble à une exposition internationale où une douzaine de pays font valoir les joyaux de leur architecture, dont Canada Far and Wide qui présente le film 360 degrés.

Agrémenté de nombreuses photographies, Disney World et Orlando permet de repérer facilement les suggestions et tuyaux utiles pour bien planifier et mieux profiter de son séjour au pays de Mickey, en profitant de chaque journée sur le terrain sans mauvaises surprises.

Des bonnes tables

L’auteur aime les chiffres. Il propose 21 attractions pour les jeunes enfants, 18 spectacles et défilés, 17 attractions à la fine pointe de la technologie, 16 attractions à sensations fortes, 14 nouveautés à ne pas manquer à Disney World et 11 endroits pour observer des animaux.

Toujours côté chiffres, le guide recommande 10 bonnes tables dans les parcs thématiques et 13 hors de ceux-ci, 9 restaurants familiaux dans les parcs thématiques et 7 à l’extérieur, ainsi que 14 restaurants où les repas sont animés par des personnages

Des astuces

Le guide offre des petits trucs pour épargner, notamment la vérification du prix des billets proposés sur les sites Internet, souvent inférieurs à ceux pratiqués aux guichets d’entrée.