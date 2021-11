Guide Ulysse : escapades étonnantes en Ontario et au Québec

Les touristes désireux de découvrir l’Ontario et le Québec se font souvent proposer des circuits tels qu’un tour du monde culinaire à Toronto. Ou les splendeurs naturelles et architecturales de Niagara Falls et Niagara-on-the-Lake. Ou encore une escapade romantique dans le Vieux-Québec ou l’observation des baleines à Tadoussac. Pour varier le menu, l’éditeur Guides de voyage Ulysse a réuni 52 week-ends inoubliables au Québec et en Ontario.

Que ce soit pour une balade gourmande, une virée urbaine, une excursion sportive, une pause détente, un séjour contemplatif, une sortie culturelle ou une fugue festive, cet ouvrage abondamment illustré présente d’abord des activités phares, puis des expériences hors des sentiers battus.

Il fournit quantité de repères pour bien profiter d’un voyage de quelques jours. Comme des suggestions sur l’hébergement. Des indications pour se déplacer efficacement. Des tuyaux pour optimiser son budget. Et autres conseils utiles.

Les pommes de l’Ontario

Pour vous donner un exemple de circuits moins connus, j’ai choisi «Suivre l’Apple Pie Trail en Ontario» et «Un week-end tout en poésie à Trois-Rivières».

Je ne savais pas que l’Ontario est la plus grande province productrice de pommes au Canada. L’Apple Pie Trail se situe aux abords de la baie Georgienne. L’itinéraire proposé couvre la région de Meaford, Thornbury et Beaver Valley.