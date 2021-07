Découvrir le Québec et son cocktail d’îles, reliefs, hameaux et vallons

La frontière du Québec et des États-Unis

Publié aux Éditions Somme toute, l’ouvrage signale que Stanstead est à califourchon sur la frontière Canada-USA. C’est là que Brian Mulroney et George Bush père ont paraphé l’Accord de libre-échange en 1988.

La bibliothèque Haskell est la seule au Canada à ne pas disposer de porte d’entrée (elle est sur Derby Line au Vermont), et la seule des États-Unis qui ne contient pas de livres (tous rangés du côté canadien).

René Lévesque est né à New Carlisle et une statue lui rend hommage. Elle ne mesure que 5 pieds 4 pouces. Ce qui fait dire à Gary Lawrence qu’il ne faut jamais se fier aux apparences : « on ne juge pas la grandeur d’un homme à sa taille, mais bien à ce qu’il a accompli. Et à ce titre, René est, et sera toujours, un géant. »

Le Québec se souvient de Jacques Cartier

Esseulée à une quinzaine de kilomètres au large de Grosse-Île, Brion est l’archétype des Îles-de-la-Madeleine telles qu’elles étaient avant le déboisement, la mine de sel et les demeures pharaoniques des Montréalais.

Jacques Cartier y a passé deux jours en juin 1534 et l’a baptisée en l’honneur du parrain de son expédition, l’amiral Philippe de Chabot, seigneur de Brion.